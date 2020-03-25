Dünya Gördüklerini anlatan doktor ağlayarak seslendi: Lütfen evde kalın

Gördüklerini anlatan doktor ağlayarak seslendi: Lütfen evde kalın

Dünya

Gördüklerini anlatan doktor ağlayarak seslendi: Lütfen evde kalın

Corona virüsünün hızla yayıldığı Irak'ta bir doktor sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde gördüklerini anlattı ve "Lütden evde kalın" diyerek seslendi.

25 Mart 2020, Çarşamba 15:20 Son Güncelleme:
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Irak'ta corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bazı vatandaşlar yasağa uymuyor. Corona virüsle mücadele eden Iraklı bir doktor yasağa uymayan vatandaşları uyarmak için sosyal medyada görüntü paylaştı.

Görüntüde ağlamaya başlayan Iraklı doktor, "Çoğu kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor. Lütfen evde kalın, çok kişi bize geliyor, çok sayıda insan kaybettik. 7 gündür buradayız ve gece gündüz çalışıyoruz. Hayatlarımızı sizin için feda ettik. Lütfen evde kalın" şeklinde konuştu.



Öte yandan Irak'ta corona virüs salgını nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 27'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 50 daha artarak 316'ya ulaştı.

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