Türkiye Göreme Belediye Başkanı: Peribacaları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Göreme Belediye Başkanı: Peribacaları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Türkiye

Göreme Belediye Başkanı: Peribacaları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Nevşehir’de Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, peribacalarının bazılarının yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek sağlamlaştırılması gerektiği konusunda uyardı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 11:04 Son Güncelleme:
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Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki peribacaları, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, dünyada UNESCO tarafından hem doğal ve hem de kültürel miras listesine alınan tek merkezin Kapadokya olduğunu ve her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

1985 yılına kadar Göreme beldesindeki peribacalarının yöre insanları tarafından yaşam alanı, ahır, samanlık, erzak deposu ve benzeri şekillerde kullanıldığını anımsatan Eren şöyle devam etti:

 "İnsan nefesinin bile bu alanların korunmasında son derece önemli olduğu bilinen bir gerçek. 1985 yılından sonra peri bacalarının içinden insanlar çıkartıldığı için bu peri bacaları korumasız hale geldi. Peribacalarının bazılarında kırılmalar olduğu için çökme ve yıkılma tehlikesi var. Uçma tehlikesinde olanların temizlenmesi ve sağlamlaştırılmasının bir an önce yapılması gerekiyor. Bizim belediye olarak bunları yapabilecek hiçbir yasal hakkımız yok."

’30-40 yıldır bir tanesi kurtarılamadı’

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise peribacalarının yeterince korunmadığını belirterek şunları söyledi: 

"Peribacaları yok olma tehlikesi altındadır. 30-40 yıldır bu koruma alanları içerisinde bir tanesi kurtarılamadı, birçok peribacası çöktü ve yok oldu. Göreme beldesindeki onlarca peribacası bakım ve onarım bekliyor."


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