Türkiye Görenler dondu kaldı! Çanakkale'de şaşırtan balık avı!

Görenler dondu kaldı! Çanakkale'de şaşırtan balık avı!

Türkiye

Görenler dondu kaldı! Çanakkale'de şaşırtan balık avı!

Çanakkale'de tüpsüz 23 metre derinliğe dalış gerçekleştiren Çetin Ege Doğan(40) zıpkınla 65 kilo ağırlığında, 1 metre 85 santimetre boyunda Akya balığı avladı. Lüfer sürülerinin kabusu olan Akya, ‘Akdeniz’in kuzusu’ olarak biliniyor.

16 Şubat 2021, Salı 12:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kentte bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çetin Ege Doğan, Saros Körfezi’ne tüpsüz dalış yapıp, zıpkınla balık avlıyor. Geçtiğimiz gün tüpsüz serbest dalış gerçekleştiren Doğan’ın karşısına 23 metre derinlikte Akya balığı çıktı. Doğan, lüfer sürülerinin kabusu olarak bilinen, çevik ve yırtıcı olmasıyla ünlü Akya’yı zıpkınla avladı.



Balığın boyu 1 metre 85 santim

Doğan, “Sudan kıyıya güçlükle çıkartabildim. Balığın boyu 1 metre 85 santimetre, kilosu 65. Neredeyse benimle aynı boy ve kilodaydı” dedi. Doğan, zıpkınla balık avlamanın ayrı bir heyecan olduğunu da belirtti.  

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye 50 yıl daha savaşsın istiyorlar
Hakan Çelik
Murat Çelik
1996 Zap 2021 Gara
Murat Çelik
Oral Çalışlar
BBC’yi yasaklamak: ‘Gerçeği yalnızca gerçeği...’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Gündem
Rauf Tamer
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Şirin Sever
Sevgiliyi anlama günü olsun bugün!
Şirin Sever
Erkut Can
Gökyüzüne bak ama kar yağarken değil
Erkut Can
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji'den sonra AKOM açıkladı! İşte kar yağışının İstanbul'u terk edeceği tarih