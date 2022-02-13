Türkiye Görenler ekiplere haber verdi! Feci kaza: Yaralılar var

Görenler ekiplere haber verdi! Feci kaza: Yaralılar var

Türkiye

Görenler ekiplere haber verdi! Feci kaza: Yaralılar var

Düzce’de, köprü üzerinden dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

13 Şubat 2022, Pazar 22:52 Son Güncelleme:
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Kaza saat 20.00 sıralarında Ağa Mahallesi’nde meydana geldi. Vildan Kuru yönetimindeki 34 PR 1653 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ağa köprüsünden Asar Deresi’ne düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ters dönen otomobil az miktarda suyun içerisinde kaldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Vatandaşların yardımıyla yaralanan Vildan Kuru, Cemal Ateş ve Emre Kırvan araçtan çıkarıldı. Dere yatağından çıkarılan 3 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazada hafif yaralanan Cemal Ateş’in soğuktan titrediğini gören bir vatandaş üzerindeki yeleği çıkararak verdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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