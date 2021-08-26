Görenler şaşırıyor! 525 yıldır cami çatısında duruyor

CNN Türk Muhabiri Burçak Bozkuş’un haberine göre, Katip Sinan Camii, Topkapı Sarayı’nın mutfak muhasebe müdürü olan Katip Sinan tarafından yaptırıldı…

TABUTLA İLGİLİ İLGİNÇ RİVAYET

Tarihçi Ahmet Anapalı, “Bir rivayete göre, Katip Sinan maaşından arta kalan paralarla yaptırmış olduğu caminin üzerine vasiyeti gereği beni oraya defnedin der.. Tam 3 defa öldükten sonra toprağa koyarlar fakat tabut bir şekilde havalanır ve tekrar yukarı çıkar. Bu tamamen bir rivayettir. Rivayet o ki üçüncü defa derler ki bunda bir hikmet vardır bunu yere gömmeyelim. Bedenini bir tabuta koyarlar. Kubbeye koyarlar. Üzerine kurşunu geçirirler. Ve 1496'dan beri yani 525 yıldır bu caminin kubbesine bir tabut bulunmaktadır...

TABUTTA CENAZE VAR MI?

Tabut içerisinde, Katip Sinan’a ait cenaze olup olmadığı konusu ise mahalle esnafını ikiye böldü… Bazıları tabut içerisinde mezar olduğuna inanmazken bazıları ise mezar olduğuna inanıyor…

MEZARIN ÜSTÜ 21 YIL ÖNCE KURŞUN İLE KAPLANDI

525 yıldır caminin kubbesinde olduğuna inanılan tabutun üzeri 2000 yılında kurşunla kaplandı..

CAMİNİN ÜNÜ İL SINIRLARINI DA AŞMIŞ DURUMDA

Katip Sinan Camii’nin ünü il sınırlarını da aşmış durumda… her gün onlarca kişi il dışından gelip camiyi geziyor.