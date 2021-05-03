Türkiye Görenler şaşkın! Sahile ölü köpek balığı vurdu

Görenler şaşkın! Sahile ölü köpek balığı vurdu

Türkiye

Görenler şaşkın! Sahile ölü köpek balığı vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.7 metre uzunluğunda 'boz camgöz' cinsi bir köpek balığı sahilde ölü olarak bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri köpek balığının kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 18:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi sahilinde bugün saat 11.00'de markete gitmek için evlerinden çıkanlar kıyıya vurmuş bir köpek balığı olduğunu fark edip durumu EKODOSD'a bildirdi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki dernek üyeleriyle bölgeye gidip, ölü köpek balığını inceledi. Yapılan incelemede 3.7 metre uzunluğundaki 'boz camgöz' cinsi köpek balığının vücudunda herhangi bir yara, kesik ve darp izine rastlanmadı. Köpek balığından alınan doku örnekleri, DNA çalışmaları yapılması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü'ne gönderildi. EKODOSD yetkilileri tarafından köpekbalığının kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

'AĞLARA TAKILMIŞ OLABİLİR'

'Camgöz' cinsi köpek balığının balıkçı ağlarına takıldığı için öldüğünü tahmin ettiklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu tür genellikle derin sulardaki balık sürülerini takip ederek avlandığı için insanlarla pek karşılaşmaz. Ege ve Akdeniz'de yaygın, Karadeniz'de ise çok nadir olarak görülür. Köpekbalıklarında genellikle 5 solungaç yarığı varken boz camgözlerde 6 solungaç yarığı mevcuttur. Köpekbalığı, gerekli inceleme yapıldıktan sonra gömülecek" diye konuştu.

Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın) (DHA) 

İlgili Haberler
İstanbul’da korkutan görüntüler! ‘25 senedir ilk defa görüyorum’Skandalda yeni görüntüler ortaya çıktı! İfade verdiler…


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Hakan Çelik
İhtiyatlı iyimserlik
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Terör ve Şube
Rauf Tamer
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ayvalık’tan mesaj var: Kapanma tatil değil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 3 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları