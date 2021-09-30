Türkiye Görenler şaşkın! Şehrin göbeğinde böyle görüntülendi

Görenler şaşkın! Şehrin göbeğinde böyle görüntülendi

Türkiye

Görenler şaşkın! Şehrin göbeğinde böyle görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde TOKİ konutları bölgesine inen boz ayı vatandaşların ilgi odağı oldu. Karnını doyuran boz ayı bölgeden uzaklaştı.

30 Eylül 2021, Perşembe 22:20 Son Güncelleme:
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Dünyanın tek göç eden boz ayılarının yaşadığı, Sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'ta, boz ayılar zaman zaman ilçeye iniyor.

Ormanlık alana yakın bir yerleşim yeri olan TOKİ konutları bölgesine gelen boz ayı, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.

Boz ayıyı gören bazı vatandaşların çok tehlikeli olmasına rağmen hayvana yaklaşarak o anları kayda alması ve öz çekim yapması dikkati çekti.

Karnını doyuran boz ayı bölgeden uzaklaştı.

AA

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