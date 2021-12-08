Türkiye Görenler şaştı kaldı! Korku filmi gibi anlar

Görenler şaştı kaldı! Korku filmi gibi anlar

Türkiye

Görenler şaştı kaldı! Korku filmi gibi anlar

Tekirdağ merkezde karga sürüsü gökyüzünü istila ederken, filmlerdeki korku sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

08 Aralık 2021, Çarşamba 00:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tekirdağ sahili yakınlarında akşam saatlerinde bir anda ortaya çıkan karga sürüsü kentin semalarını işgal etti.

Gökyüzünde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden binlerce karganın Süleymanpaşa ilçesi semalarında atik ve hızlı bir şekilde hareketleri, filmlerdeki korku dolu sahneleri hatırlattı.

Gökyüzünü uzun bir süre işgal eden karga sürüsü, ilerleyen saatlerde ortadan kayboldu.

TEKİRDAĞ (İHA)

İlgili Haberler
Trafikte kanlı pusu! Dehşete düşüren anlar kameradaYaralı baykuşa jandarma sahip çıktı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
530 yıldır birlikteyiz
Hakan Çelik
Murat Çelik
Aday anketindeki ikinci soru
Murat Çelik
Oral Çalışlar
İrlanda’nın kaderini değiştiren siyasetçi: Bertie Ahern
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Aday rolü mü?
Rauf Tamer
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Şirin Sever
İranlı yönetmen Mecidi ile sinema sohbeti…
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İş kıyafetleriyle toplu taşımaya bindi, şoför kızarak koltukları kirletir diye oturtmadı