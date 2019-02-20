Görenler şaştı kaldı! Minibüs değil sanki kumarhane

Tekirdağ Saray'da jandarma, T.B.'nin kendisine ait minibüste 'slot' olarak tabir edilen makine ile kumar oynattığı ihbarını aldı.

Jandarma, kısa süreli takibe aldığı plakasız minibüste arama yaptı.

Minibüste, kumar makinesini oyuna hazırlayan T.B. yakalanarak gözaltına alındı.

ÖZEL SERVİS YAPIYORMUŞ

Bir kumar makinesi ve müşterilere ikram için çay-kahve makinesi bulunan minibüste, T.B.'nin kumar oynamak isteyenlere özel servis yaptığı belirlendi.

Mehmet YİRUN/DHA