Türkiye Görenler şaştı kaldı! O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı

Görenler şaştı kaldı! O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı

Türkiye

Görenler şaştı kaldı! O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı

Mersin'de havanın kapalı olduğu anda bulutların arasından yansıyan gün ışığı muhteşem bir manzara oluşturdu. Vatandaşların şaşkınlığını gizleyemediği anlar kameraya yansıdı.

05 Ocak 2022, Çarşamba 23:12 Son Güncelleme:
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Mersin'de akşam saatlerinde ortaya çıkan ışık huzmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Sahilde oltayla balık avlayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bulutların arasından apartmanların üstüne yansıyan gün ışığı etkileyici bir manzara oluşturdu.


MERSİN (İHA)

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