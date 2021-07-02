Türkiye Görenler telefonlara sarıldı! Çorum semalarında...

Görenler telefonlara sarıldı! Çorum semalarında...

Türkiye

Görenler telefonlara sarıldı! Çorum semalarında...

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi 'Türk Yıldızları' Çorum semalarında selamlama uçuşu gerçekleşti. Gösteriyi görenler o anları kaydetmek için telefonlarına sarıldı.

02 Temmuz 2021, Cuma 17:37 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik için Merzifon Havaalanı'ndan kalkış yapan 6 uçaklı tim, Çorum'a geldi.

Çorum semalarına ay yıldız çizen tim, Kadeş Meydanı'nda izleyenlerden büyük alkış aldı. Meydanda toplananlar, cep telefonlarının kameraları ile bu anları kaydetti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "'Türk Yıldızları'nın gösterisini Kadeş Meydanı'nda izledik. Geçen sene böyle programımız vardı ancak pandemi nedeniyle gösteriyi gerçekleştiremedik. Gelecek yıl için de talebimizi ilettik. İnşallah 'Türk Yıldızları'mız gelecek yıl da gösteri yapacak” dedi.

DHA

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