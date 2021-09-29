Türkiye Görenler yardıma koştu: Seyhan Nehri bizim can suyumuz

Görenler yardıma koştu: Seyhan Nehri bizim can suyumuz

Türkiye

Görenler yardıma koştu: Seyhan Nehri bizim can suyumuz

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yosunla kaplanan Seyhan Nehri’nin 3 kilometrelik yatağında dip temizliğine başladı. Ekiplerin çalışmasına zaman zaman gönüllüler de yardım etti.

29 Eylül 2021, Çarşamba 18:50 Son Güncelleme:
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Seyhan ile Yüreğir ilçelerinin arasından geçen Seyhan Nehri yüzeyinde, birkaç aydır yosunlar görülüyor. Deniz araçlarıyla yapılan temizlik çalışmalarına rağmen hızla büyüyen yosunların boyu, 2 metreye kadar uzadı.

Tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle su sirkülasyonunun azaldığı nehirde oksijen seviyesi de neredeyse sıfıra inince Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin baraj suyunu kesmesiyle nehir yatağına inen 60 görevli, Eski Baraj'dan regülatör köprüye kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik alandaki yosunları ve çöpleri ortadan kaldırmak için dip temizliğine başladı. Ekiplerin çalışmasına, zaman zaman gönüllüler de destek verdi. 

‘SEYHAN NEHRİ CAN SUYUMUZ’

Nehri temizleyen ekiplere yardım için geldiğini dile getiren Selim Ağaçdalı, suyun bu görüntüsünün Adanalı olarak kendisini çok üzdüğünü belirtti. Seyhan Nehri’nin, kentin simgesi olduğunun altını çizen Ağaçdalı, “Seyhan Nehri bizim gerdanlığımız, can suyumuz. Bu nehre baktığımız zaman içimiz açılıyor ve yaşam enerjisiyle doluyor. Böyle olunca ise tam tersi ruhumuz çekiliyor. Senenin belli zamanlarında yosunlar kaplıyor her yeri. O da maalesef aylar süren kuraklıktan dolayı oluyor. Vatandaş olarak burayı temizlemeye çalışan, eli öpülesi insanlara yardım etmeye geldim” dedi.

Can ÇELİK- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA (DHA)

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