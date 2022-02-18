Türkiye Görenleri dehşete düşüren kaza

Görenleri dehşete düşüren kaza

Türkiye

Görenleri dehşete düşüren kaza

Afyonkarahisar’da sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin çarptığı kadın metrelerce havaya fırladı, dehşete düşüren kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

18 Şubat 2022, Cuma 19:15 Son Güncelleme:
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Olay, merkeze bağlı Erkmen beldesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarının anbean kaydettiği olayda, E.E. (58) isimli kadın yolda yürüdüğü esnada karşı yönden gelen R.T. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak büyük bir hızla çarptı. E.E., çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya yükselerek ardından ağaca çarpıp yere düştü. Talihsiz kadına önce yoldan geçenler müdahale ederken, ardından çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.



Durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilen kadının tedavisi devam ederken, olayın ardından araç sürücüsü bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede sürücü R.T.’nin alkollü olduğu öne sürülürken, şahıs soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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