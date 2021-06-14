Türkiye Görenleri şaşırtan manzara! Çöken yolda 22 metrelik çukur oluştu

Görenleri şaşırtan manzara! Çöken yolda 22 metrelik çukur oluştu

Türkiye

Görenleri şaşırtan manzara! Çöken yolda 22 metrelik çukur oluştu

Sivas'ta köprü yapılacak alanda sondaj çalışması sırasında 10 metre çapında ve 22 metre derinliğinde göçük meydana geldi.

14 Haziran 2021, Pazartesi 23:59 Son Güncelleme:
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Sivas'ın Dedebalı Mahallesi Dedebalı Caddesi'nde belediye ekipleri tarafından Aksu Deresi üzerine yapılacak köprü için sondaj çalışması yapıldığı sırada yolda çökme yaşandı. 10 metre çapında ve 22 metre derinliğindeki göçük nedeniyle polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirdeki trafik sorununu çözmek için çeşitli bölgelerde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bölgede köprü yapımı için çalışma başlattıklarını belirten Bilgin, "Ekiplerimiz zemin etüdü çalışmalarını yaparken buradaki göçüğü tespit etti. Bugün de köprü inşaatı başlamadan önce yapılacak altyapı çalışmalarını daha sağlam yapmak adına yapılan çalışma esnasında böyle bir göçük oluştu. Allah'a şükrediyoruz daha önceden tespit edildiği için bugün yürütülen çalışmalar sırasında bir can kaybı olmadı." dedi.

Ekiplerin hızlı şekilde olaya müdahale ettiğini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Burada yaklaşık 10 metre çapında 22 metre derinliğinde bir göçük var ve altında da su var. Daha önceki sebebini teknik olarak tam tespit edemedik ama ya bir kaçak var veya alttaki bir göçükten dolayı oluşmuş adeta 22 metre derinliğinde bir obruk var. İnşallah bugün mevcut kanalizasyon hattını yeni hattı deplase edeceğiz. Buradaki su akıntısını durdurduktan sonra yarın etrafını genişleterek, altyapı durumunu da görerek, gerekli tedbirleri alarak köprü inşaatımıza devam edeceğiz."

AFAD ve ilgili ekiplerin de bölgede inceleme yapacağını aktaran Bilgin, çevredeki evlerin boşaltılması konusunda gerekmesi halinde tedbir alacaklarını sözlerine ekledi.

Çalışma sayesinde yaşanması muhtemel bir olumsuzluğun da önüne geçildiğini söyleyen Bilgin, "Böyle planlı bir çalışma olmasa herhangi bir zamanda aniden burada bu göçüğün oluşma ihtimali de ortaya çıktı. Bu noktada adeta iyi niyetle başlatmış olduğumuz bir çalışma bir afeti de inşallah önlemiş oldu." diye konuştu.

AA

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