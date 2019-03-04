Görenleri şaşırttı: Kara yılan kış uykusundan erken uyandı
Bodrum'da kış uykusundan erken uyanan kara yılan, görenleri şaşırttı. Bodrum ve çevresinde sıklıkla görülen kara yılan, çiftçi dostu olarak biliniyor
Bodrum'daki Gürece Mahallesi’nde köpeğiyle birlikte doğa gezisine çıkan Murat Güvenin, bir ağacın dalında bulunan yılanı fark etti.
Murat Güvenin, kış uykusundan erken uyanan kara yılanı, cep telefonuyla görüntüledi. Yılan bir süre sonra ağaçtan hızlıca inerek bölgeden uzaklaştı.
Mayıs ve haziran aylarında kış uykusundan uyandığı bilinen kara yılanın, erken uyanması ise şaşkınlık yarattı.
ÇİFTÇİ DOSTU
Bodrum ve çevresinde sıklıkla görülen kara yılan, çiftçi dostu olarak biliniyor.
Yetkililer bu yılan türünün zehirli olmadığını, doğada zarar verilmemesi gerektiğini söyledi.
Mehmet Can MERAL/DHA