Türkiye Görenleri şaşkına çeviren manzara! Denizin rengi değişti

Görenleri şaşkına çeviren manzara! Denizin rengi değişti

Türkiye

Görenleri şaşkına çeviren manzara! Denizin rengi değişti

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yağış sonrası derelerden akan çamurlu su denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

15 Haziran 2021, Salı 20:20 Son Güncelleme:
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İlçede etkili yağışın ardından dere yataklarından dökülen çamurlu su nedeniyle 38 kilometrelik sahil boyunda denizin rengi değişti.

Sahil şeridinde yürüyen vatandaşlar, bir kısmı kahverengiye dönüşen denizi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.

AA

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