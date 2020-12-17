Türkiye Görevden alınan başhekim için Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı

Görevden alınan başhekim için Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı

Türkiye

Görevden alınan başhekim için Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Kumluca Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olay sonrası görevden alınan başhekim hakkında açıklamada bulundu.

17 Aralık 2020, Perşembe 17:21 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ayşegül Alkan'ın, hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'e görev yerlerinden ayrıldıkları gerekçesiyle A-4 kağıdına 500 kere, "Ben salağım servisimden başka servise gittim" yazdırdığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Antalya Kumluca Devlet Hastanesi'nde yaşanan müessif olayla ilgili Bakanlığın harekete geçerek duruma el koyduğunu vurguladı.

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Koca, "Görev yerinden ayrıldığı gerekçesiyle iki hemşiremize başhekim tarafından verildiği ileri sürülen cezai uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Her türlü görev ihmali ve hatalı davranış karşısında ne tür bir işlem yapılacağı ilgili mevzuatımızda belirtilmiştir. Kimsenin bunun dışında bir işlem yapma, yargılamayı kendisi yaparak kendi belirlediği bir cezayı uygulamaya hakkı yoktur. Özellikle bütün sağlık çalışanlarımızın özveri ile mücadele yürüttüğü bu dönemde Bakanlığımızın herhangi bir sağlık personelimizi incitecek bir fiile bile tahammül etmeyeceği bilinmelidir" dedi.

AA


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