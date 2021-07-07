Oyuncu kadrosunda milyonlarca hayranı bulunan Tom Cruise’un olduğu Görevimiz Tehlike: Yansımalar, 2 saat 28 dakika boyunca izleyenlerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Peki, Görevimiz Tehlike: Yansımalar oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte ayrıntılar…

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Heyecan ve aksiyonun hiç düşmediği Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi 27 Temmuz 2018’tarihinde ilk defa beyaz perdede izleyicisinin karşısına çıktı.

GÖREVİMİZ TEHLİKE YANSIMALAR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ethan Hunt: (Tom Cruise) IMF ajanı ve operatörler ekibinin lideri.

August Walker: (Henry Cavill) Ethan ve ekibini izlemekle görevli Özel Aktiviteler Bölümü için çalışan bir CIA suikastçısı

Luther Stickell: (Ving Rhames) bir IMF ajanı ve Hunt'ın ekibinin bir üyesi ve en yakın arkadaşı

Ilsa Faust: (Rebecca Ferguson) Görevimiz Tehlike 5 filminde Hunt'ın ekibiyle ittifak yapan eski bir MI6 ajanı

Benji Dunn: (Simon Pegg) IMF teknik saha ajanı ve Hunt ekibinin bir üyesi

Solomon Lane: (Sean Harris) "Görevimiz Tehlike 5" filminde Sendikanın lideri olan anarşist bir beyin.

Vanessa Kirby: Beyaz Dul olarak da bilinen kara borsa silah satıcısı Alanna Mitsopolis: Orijinal 1996 filminde yardımcı kötü adam "Max" in kızı olarak ortaya çıktı.

Erika Sloane: (Angela Bassett) Hunley'in yerine yeni Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü ve Walker'ın amiri.

Julia Meade: (Michelle Monaghan) Bir doktor ve Ethan'ın eski karısı

Alan Hunley: (Alec Baldwin) Beşinci filmin sonunda yeni IMF Sekreteri olan eski bir CIA Direktörü.

Erik: (Wes Bentley) Julia'nın kocası.

Zola Mitsopolis: (Frederick Schmidt) Alanna'nın kardeşi.

Ross O'Hennessy: İngiliz ajan.

GÖREVİMİZ TEHLİKE YANSIMALAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Solomon Lane'nin yakalanmasından 2 yıl sonra örgütünün kalıntıları olan Sendika, Havariler adlı bir terörist grup olarak yeniden örgütlenmiştir. Mevcut dünya düzeninin yıkılması çağrısında bulunan bir manifesto yazan John Lark olarak bilinen gizemli bir aşırılık yanlısı ile ittifak halindedirler. Ethan Hunt ise, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve birkaç dostuyla beraber sıkıntılı bir sürecin içindedir.

Berlin'deki bir plütonyumu kurtarma görevinin ters gitmesi sonucunda dünya, sendikanın eski üyeleri tarafından kurulan bir terör örgütü olan Havariler'in tehdidi ile karşı karşıya kalır. Bu yüzden CIA ile ters düşen Ethan Hunt, denetimsizliği ve görevi yerine getirmeyi kendi başına üstlenince CIA sadakatini ve güdülerini sorgulamaya başlar ve onu kara listeye alır. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla herkes zamana karşı bir yarışa girecektir.