Kültür & Sanat Görevimiz Tehlike'deki meşhur soygun sahnesi nasıl çekildi?

Görevimiz Tehlike'deki meşhur soygun sahnesi nasıl çekildi?

Kültür & Sanat

Görevimiz Tehlike'deki meşhur soygun sahnesi nasıl çekildi?

ABD'li ünlü aktör Tom Cruise 1996 yapımı Görevimiz Tehlike'nin (Mission: Impossible) en ikonik sekanslarından biri olan soygun sahnesinin nasıl çekildiğini anlattı. Görevimiz Tehlike sahnesinde Ethan Hunt riskli bir işlem yapmaya çalışıyordu.

16 Temmuz 2021, Cuma 13:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

59 yaşına yaşındaki Tom Cruise'un canlandırdığı Ethan Hunt karakteri söz konusu filmde CIA karargahında çok riskli bir soygun gerçekleştirmişti. Express'in haberine göre Cruise sahneyi neredeyse çekemeyeceklerini "Zamanımız tükeniyordu ve yüzümü çarpmayı sürdürüyordum. Çekim işe yaramıyordu." diyerek anlattı. Heyecan verici ve gergin sahnede Cruise'un karakterinin bilgisayar verilerini elde etmek için bulunduğu binanın tavanından tehlikeli biçimde sarkması gerekiyordu. Ethan Hunt hareket sensörlerinden, sıcaklık ve ses dedektörlerinden sıyrılmalıydı. Hunt'ın bağlı olduğu ipin Jean Reno'nun canlandırdığı Franz Krieger'in elinden kayması neredeyse her şeyin berbat olmasına yol açacak bir gerilim yaratmıştı. Ancak şansı yaver giden Hunt yerden birkaç santim yukarıda kalarak ucuz kurtulmayı başarmıştı. 

PRATİK FİKİR

Sahnenin havasına uygun biçimde çekimler de son anda tamamlanmış. Cruise'un tavandan sarktığı bölümde yüzünün zemine çarpmasını ancak pratik bir fikirle önlemişler.

Yönetmenin çekmeye niyetli olduğu son denemede Cruise zekice bir hamleyle zorluğu çözmüş. Oyuncu vücudunun dengesini sağlamak için ayakkabılarını madeni paralarla doldurmuş.

Zemine paralel biçimde durduğu sahnede gövdesinin iki tarafının dengesi sağlanınca sahnenin çekimi tamamlanabilmiş. 

YENİ FİLM 2022'DE VİZYONA GİRECEK

Görevimiz Tehlike serisinin merakla beklenen 7. filmininse koronavirüs nedeniyle yaşanan ertelemelerden sonra 27 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor. 

Kaynak: Independent Türkçe


İlgili Haberler
Görevimiz Tehlike 8, başka bahara kaldıTom Cruise Görevimiz Tehike 7 setinde küplere bindi


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Plajda niye balık değil lahmacun yiyoruz?!
Şirin Sever
Burak Akkul
Hareketli İtalya'nın en sakin şehri: Lecce
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Sinemaseverlere beş yeni film müjdesi
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Bu bir rüya olmalı, kızım Çalıkuşu okuyor!
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sex and the City'nin devam yapımından ilk kareler yayınlandı