59 yaşına yaşındaki Tom Cruise'un canlandırdığı Ethan Hunt karakteri söz konusu filmde CIA karargahında çok riskli bir soygun gerçekleştirmişti. Express'in haberine göre Cruise sahneyi neredeyse çekemeyeceklerini "Zamanımız tükeniyordu ve yüzümü çarpmayı sürdürüyordum. Çekim işe yaramıyordu." diyerek anlattı. Heyecan verici ve gergin sahnede Cruise'un karakterinin bilgisayar verilerini elde etmek için bulunduğu binanın tavanından tehlikeli biçimde sarkması gerekiyordu. Ethan Hunt hareket sensörlerinden, sıcaklık ve ses dedektörlerinden sıyrılmalıydı. Hunt'ın bağlı olduğu ipin Jean Reno'nun canlandırdığı Franz Krieger'in elinden kayması neredeyse her şeyin berbat olmasına yol açacak bir gerilim yaratmıştı. Ancak şansı yaver giden Hunt yerden birkaç santim yukarıda kalarak ucuz kurtulmayı başarmıştı.

PRATİK FİKİR

Sahnenin havasına uygun biçimde çekimler de son anda tamamlanmış. Cruise'un tavandan sarktığı bölümde yüzünün zemine çarpmasını ancak pratik bir fikirle önlemişler.

Yönetmenin çekmeye niyetli olduğu son denemede Cruise zekice bir hamleyle zorluğu çözmüş. Oyuncu vücudunun dengesini sağlamak için ayakkabılarını madeni paralarla doldurmuş.

Zemine paralel biçimde durduğu sahnede gövdesinin iki tarafının dengesi sağlanınca sahnenin çekimi tamamlanabilmiş.

YENİ FİLM 2022'DE VİZYONA GİRECEK

Görevimiz Tehlike serisinin merakla beklenen 7. filmininse koronavirüs nedeniyle yaşanan ertelemelerden sonra 27 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

Kaynak: Independent Türkçe







