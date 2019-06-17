Görkem Sevindik: İlişkimiz güzel gidiyor

Mekanda arkadaşlarıyla buluşan çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

İki saat süren yemek sonrası çıkışta objektiflere yansıyan oyuncu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

'HER ŞEY YOLUNDA'

Temmuz ayında tatile çıkacaklarını söyleyen çiftten Görkem Sevindik, muhabirlerin sevgilisi ile ilgili sorularına, ''Kaçacak bir şey yok. Her şey yolunda. İyi, güzel gidiyor ilişkimiz'' dedi.