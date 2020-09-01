Görkem Sevindik Ramo dizisinin yeni sezonunda neden yok?

Görkem Sevindik’in yeni sezonda ‘Ramo’nun kadrosunda yer almamasının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre; Sevindik’in dizide ön plana çıkmasından rahatsız olduğu için Murat Yıldırım’ın baskısı nedeniyle işinden olduğu konuşuluyor.

'Ya Görkem ya ben!'

Yıldırım’ın yapımcıya, “Ya Görkem ya ben! Seçiminizi ona göre yapın” diyerek, rest çektiği öne sürüldü. Daha önce de 'Söz' adlı dizide rol alan Görkem Sevindik, canlandırdığı 'Keşanlı' karakteriyle büyük bir kitle yakalamış; dizinin final yapmasının ardından da 'Ramo'nun yapımcısıyla ile el sıkışmıştı.

Sevindik 'Ramo'da 'Boz' karakterine hayat veriyordu. Dizide; Boz, Ramo'nun en yakın arkadaşıydı. (Cadde)







