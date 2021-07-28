Magazin Görkem Sevindik'ten 'Kahraman Babam' yorumu

Görkem Sevindik'ten 'Kahraman Babam' yorumu

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Görkem Sevindik'ten 'Kahraman Babam' yorumu

'Kahraman Babam' isimli dizide rol alan oyuncu Görkem Sevindik, önceki gün alışverişte objektiflere yansıdı. Sevindik, dizinin final kararı almasıyla alakalı konuştu.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 16:17 Son Güncelleme:
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 Görkem Sevindik, AVM’de karşılaştığı basın mensuplarının isteği üzerine objektiflere poz verdi.

"SETTE ÇOK EĞLENİYORDUK"

Dizi projesinin yakın zamanda final yapacağını belirten Görkem Sevindik, "Erken final kararı hepimizi üzdü, sette çok eğleniyorduk" dedi.

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