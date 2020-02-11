Görme engelli çocukların sinema hayaline Turkcell ortak oldu

Şirketin, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde gerçekleştirdiği "Engelsiz Eğitim" projesi kapsamında Ankara'da eğitim gören 20 görme engelli çocuk sinema heyecanı yaşadı.

Bu kapsamda şirket, "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi" filmini sesli betimleme özelliği ile görme engelli çocuklarla buluşturdu.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, etkinlikte yaptığı konuşmada, teknolojinin sadece ticari amaçlar için değil, aynı zamanda iyilik tohumları ekmek için de var olduğunu söyledi.

Etkinliğin toplamda 11 şehirde gerçekleştirileceğini aktaran Yiş, yönetmenlik konusunda da eğitimlere başlayacaklarını dile getirdi.

Hiçbir ekstra donanım veya yazılıma gerek olmadan, sinemada Turkcell Hayal Ortağım üzerinden filmlerin sesli betimlemeleri dinlenebiliyor. Bu sayede görme engelliler vizyondaki filmleri hiçbir görsel ayrıntıyı kaçırmadan takip edebiliyor.