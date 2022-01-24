Görme engelliler için kızılötesi gözlük geliştirildi

Bir grup bilim insanı tarafından icat edilen yeni bir cihaz, görme engelli bireylerin etrafını algılamasına yardımcı oluyor. Çalışmada yer alan Münih Teknik Üniversitesi'nden Manuel Zahn ve Ahmed Khan, “Görme engellilerin sahip olduğu en yaygın araç bastondur. Baston, kullanıcının yakın çevresindeki nesneleri tespit etmesi konusunda iyi olmasına rağmen, daha uzaktaki engelleri tespit etme yeteneğinden yoksun. Yeni cihaz, görme engellilerin yoğun olarak kullandığı işitme duyusunu da bozmuyor” ifadelerini kullandı.

Cihazda, küçük bir bilgisayarın çevre haritasını oluşturmak için kullandığı stereoskopik bir görüntüyü yakalamak amacıyla 3D baskılı prototip gözlüklere yerleştirilmiş bir çift kızılötesi kamera kullanılıyor. Cihaz sayesinde kameradan kullanıcıya iletilen mesafe bilgisi, 2 boyutlu bir titreşim dizisiyle eşleştiriliyor. Böylelikle kullanıcı, bir engele yaklaştığında kolundaki titreşimler kademeli olarak artarak onu yaklaşan engellere karşı uyarıyor.

Çalışmayı yürüten bilim insanları, "Bu nedenle dar bir koridor, kolun her iki tarafında güçlü titreşimler üretiyor ve dizin merkezine doğru hareket ettikçe bu titreşimlerin yoğunluğu azalıyor" açıklamasında bulundu. Gözlüklerin kızılötesi teknolojisini kullanmasından ötürü, kullanıcıların karanlıkta gezinmesine bile yardımcı olabileceği belirtiliyor. Bilim insanlarının aktardığına göre testlerdeki gönüllüler, cihazla yüzde 98'e varan bir doğruluk oranıyla gezinmeyi başardı.

Çalışmanın sonuç kısmında, "Tüm kullanıcılar görevi tamamlayabildi ve birden fazla denemede performans artışı gözlendi" ifadeleri yer aldı. Araştırmacılar daha sonraki çalışmalarda, işi daha da kolaylaştıracak olan sınırlandırılmamış yollar geliştirmeyi umuyor.