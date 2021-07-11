Görme engellilerin iki gözü, eli ve ayağı oluyorlar: Türkiye'deki rehber köpekler
Rehber köpekler, günlük ihtiyaçlardan, kafeden, konsere, toplu taşımadan, AVM’ye kadar her türlü sosyal ortamda görme engellilere eşlik ederek onların hem can dostu hem de iki gözü oluyor. Rehber Köpekler Derneği tarafından tamamen ücretsiz olarak sahiplendirilen rehber köpekler, görme engellilerin en yakın dostları olarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Biz de bu videomuzda hem avukat hem de Dernek Başkanı olan Nurdeniz Tunçer ile bir araya geldik. Tunçer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir avukat. 10 yaşındayken yüzde 90 görme kaybı yaşıyor. Ailesinin desteği ile karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeyi başarmışken, bu enerjisini sadece kendisi için kullanmamayı seçiyor. Tunçer'in hayatı, yaşadıkları ve Rehber Köpekler Derneği hakkında daha fazla bilgi videomuzda...
11 Temmuz 2021, Pazar 10:47 Son Güncelleme:
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