Görmezden gelinmeyecek gerçek: Bilgisayar oyunları

PEKİ, YA ŞİMDİ?

Yavaş yavaş normalleşmeye başladığımız noktadan itibaren bir baktık ki çocuklarımız oyun başından kalkmaz olmuş. Dışarı çıkma ve arkadaşlarıyla vakit geçirme imkânları tekrar oluşmaya başladığı halde öncelikli tercihleri yine de arkadaşlarıyla sosyal medya ve oyunlar üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Aileler de haliyle ‘Şimdi bu süreci nasıl yöneteceğiz?’ sorularına cevap arıyor, kendini sıkışmış ve çaresiz hissediyor.

BİR EKİP OLDUĞUNUZU HISSETTİRİN!

Çocuklarınızla oyun hakkında konuşmak istediğinizde genellikle onlara ve oyun oynama davranışlarına karşı geleceğinizi düşünürler. O yüzden onların ön yargılarını kırmalarını sağlayacak bir giriş yapmanız oldukça önemlidir. Zaman ayırabileceğiniz bir gün oynadığı oyunu sizin de merak ettiğinizi söyleyebilir, birlikte oynamayı teklif edebilirsiniz. Bu şekilde çocuğunuz ile ortak bir konu üzerinden iletişim başlatabilirsiniz. Oynadığı oyunun günlük hayatında hangi ihtiyacını karşıladığını keşfedebilirsiniz. Bu ihtiyacı karşılayabileceği daha işlevsel faaliyetler bulma konusunda konuşabilirsiniz. ‘Roblox oynadığında kendini çok mutlu hissediyorsun, başka neler yapmak seni mutlu hissettirir?’ demek onlara önem verdiğinizi, aslında onlar için çabaladığınızı görmelerine yardımcı olacaktır. Ebeveyn olarak, çocuklarımızın bilgisayar oyunlarını oynamalarının altındaki ihtiyacı fark etmek, oyunlar üzerinde daha kontrollü davranmalarını sağlayacaktır.



