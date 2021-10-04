Komedi tarzındaki Görümce filminin nerede ve ne zaman çekildiğine dair araştırmalar devam ediyor. Türk toplumda üzerine oldukça fazla konuşulan görümcelik kavramı üzerine çekilen film, izleyenleri bol bol güldürüyor. İşte, Görümce filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…

GÖRÜMCE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yeliz ve Ahmet, çok yakın iki kardeştir ve aynı evde yaşamaktadır. Ancak kardeşine çok düşkün olan Yeliz’i kötü bir haber beklemektedir. Bir kadına aşık olan Ahmet, sevdiği kadına evlilik teklif eder ve Yeliz için kabus gibi günler başlar. Bu durunu kabullenemeyen Yeliz’in artık tek işi Ahmet’i sevdiği kadından ayırmaktır. İşini şansa bırakmak istemeyen görümce Yeliz, Ahmet’i ayırmak için arkadaşlarıyla anlaşarak planlarını hayata geçirmeye başlar.

GÖRÜMCE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yeliz: Gupse Özay

Ahmet: Buğra Gülsoy

Deniz: Eda Ece

Özlem Öçalmaz

Şef Danilo Zanna

Zeynep Kankonde

İnci Pars

Dilşah Demir

GÖRÜMCE FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kıvanç Baruönü’nün yönettiği Görümce filmi, İstanbul’da çekildi ve 2 Aralık 2016 tarihinde vizyona girdi.