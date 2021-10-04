Görümce filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte, Görümce’nin konusu ve oyuncu kadrosu
Görümce filmi eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla televizyon ekranlarında kahkaha tufanı estiriyor. Senaristliğini Gupse Özay’ın üstlendiği filmin başrolünde yine Gupse Özay ile Buğra Gülsoy ile Eda Ece yer alıyor. Peki, Görümce filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte, Görümce’nin konusu ve oyuncu kadrosu…
04 Ekim 2021, Pazartesi 20:49 Son Güncelleme:
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Komedi tarzındaki Görümce filminin nerede ve ne zaman çekildiğine dair araştırmalar devam ediyor. Türk toplumda üzerine oldukça fazla konuşulan görümcelik kavramı üzerine çekilen film, izleyenleri bol bol güldürüyor. İşte, Görümce filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…
GÖRÜMCE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Yeliz ve Ahmet, çok yakın iki kardeştir ve aynı evde yaşamaktadır. Ancak kardeşine çok düşkün olan Yeliz’i kötü bir haber beklemektedir. Bir kadına aşık olan Ahmet, sevdiği kadına evlilik teklif eder ve Yeliz için kabus gibi günler başlar. Bu durunu kabullenemeyen Yeliz’in artık tek işi Ahmet’i sevdiği kadından ayırmaktır. İşini şansa bırakmak istemeyen görümce Yeliz, Ahmet’i ayırmak için arkadaşlarıyla anlaşarak planlarını hayata geçirmeye başlar.
GÖRÜMCE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Yeliz: Gupse Özay
- Ahmet: Buğra Gülsoy
- Deniz: Eda Ece
- Özlem Öçalmaz
- Şef Danilo Zanna
- Zeynep Kankonde
- İnci Pars
- Dilşah Demir
GÖRÜMCE FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Kıvanç Baruönü’nün yönettiği Görümce filmi, İstanbul’da çekildi ve 2 Aralık 2016 tarihinde vizyona girdi.