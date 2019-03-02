Görünce şoke oldu! Oturduğu daireyi internette kiraya vermişler

Adana’da yaşayan Ahmet Yıldız, Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde geçen yıl bir stüdyo daire kiraladı. Yaklaşık 8 aydır bu dairede kalan Yıldız, şahsi işleri sebebiyle geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte şehir dışına çıktı. Yıldız şehir dışındayken geciktirdiği kirasını ödemek için ev sahibini telefonla arayarak hesap bilgilerini istedi. Ancak ev sahibi Yıldız’a kirayı döndüğünde ödeyebileceğini, acele etmesine gerek olmadığını söyledi.

İşlerini hallettikten sonra evine dönen Yıldız, arkadaşının da aynı yerden ev kiralamak istediğini öğrenince internette araştırma yapmaya başladı. Ev ilanlarına bakarken kendi dairesinin, kiralık ilanıyla internete yüklendiğini fark etti. Durumu öğrenmek için ilanı yükleyen emlak şirketini telefonuyla arayan Yıldız, olayın emlak şirketiyle alakası olmadığı cevabını aldı. Ev sahibi Ş.T.’nin, emlak şirketi için dışarıdan çalışan elemanla anlaştığını iddia eden Yıldız, durumu polise bildirdi. Yıldız, ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

'İZİNSİZ BİR ŞEKİLDE EVİME GİRİP FOTOĞRAF ÇEKMİŞ'

Olayı anlatan Ahmet Yıldız, "Arkadaşım için internette araştırma yaparken kendi evimin kiraya verileceğine dair bir ilan gördüm. O an şoke oldum. Benden izinsiz evime girilmiş, fotoğrafları çekilmiş. Dairedeki eşyalar, benim özel eşyalarım. Çok sinirlendim" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM'

Daha sonra ilanı internete yükleyen emlak şirketini aradığını ve konuyu sorduğunu belirten Yıldız, "Ev sahibiyle daire için 1 yıllık sözleşme yapmıştık ve sözleşmemin bitmesine daha 4 ay var. Emlak şirketini aradığımda sözleşmemin devam ettiğinden haberleri olmadığını söyleyerek ilanı kaldırdılar. Sonra polisi aradım. Polis geldiğinde benden özür dilediler fakat ben ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

İHA







