İtalyan sanatçı, Salvatore Garau fiziksel olarak varlığı görünmeyen, herhangi maddesel karşılığı bulunmayan bir heykel yaptı. Eserine orjinallik sertifikası da alan sanatçının eserinin varlığını doğrulamanın tek yolu da bu sertifika...

İtalyan sanatçının eserinin, herhangi bir engelin olmadığı 150x150 cm boyutlarında bir alanda sergilendiği belirtiliyor. Gaura'nın eserine "yeni bir tarihi değere sahip olduğu ve günümüzün mükemmel bir metaforunu temsil ettiği yazıldı.

"Müzayededeki başarılı sonuç, reddedilemez bir gerçeğe işaret ediyor: Boşluk, enerji dolu bir alandan başka bir şey değildir." diyen Gaura ses getiren eseriyle ilgili şöyle konuştu;

"Boş bıraksak ve geriye hiçbir şey kalmasa bile, belirsizlik ilkesine (kuantum fiziğinin oluşmasına büyük katkılar yapan Werner Heisenberg tarafından 1927'de ortaya atılan ilke) göre hiçliğin bir ağırlığı var. Bu nedenle boşluk, yoğunlaşan ve kendisini kısacası içimizdeki parçacıklara dönüştüren enerjiye sahip."

"Belirli bir mekanda fiziksel varlığı olmayan bir heykeli 'sergilemeye' kara verdiğimde, bu alan belirli bir miktar ve yoğunluktaki düşünceyi kesin bir noktada yoğunlaştıracak. Kendi koyduğum isimden (Ben) çok çeşitli biçimlere bürünecek bir heykel yaratacak. En nihayetinde, hepimiz hiç görmediğimiz bir Tanrı'ya şekil vermiyor muyuz?"



