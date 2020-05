Görünmez kahraman geri döndü

Yaz mevsiminin kendisini göstermeye başladığı şu günlerde, cildinizin telaşını duyar gibiyiz. Yılın her dönemi zararlı ışınlarla savaşan cildimiz, özellikle yaz mevsiminde güneş ışınlarından fazlasıyla etkileniyor. Güneşin tenlerimizi bronzlaştırmaya başladığı şu günlerde The Body Shop, eşsiz bir öneri ile karşınızda. Özellikle cildin yaşlanması üzerinde oldukça etkili, güneşten gelen zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı cildi korumaya yardımcı The Body Shop’ın mucizevi ürünlerinden Skin Defence Cilt Koruyucu Yüz Losyonu SPF 50+, görünmez tabakası, hafif ve yağsız özelliği ile cildinizi daha sağlıklı, daha aydınlık ve çok daha nemli hissetmenize yardımcı olacak.

Çare elinizin altında

Yaz sıcaklarının kendisini belli ettiği şu günlerde, cilt kuruluğu ve güneşten gelen zararlı ışınlar konusunda endişeleriniz varsa, çare elinizin altında. Hafif ve yağsız formülü ile cildi gün boyu nemli tutan The Body Shop mucizesi, içerdiği kırmızı yosun özü ve C vitamini ile cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlıyor.

Cildinizi güne hazırlayın

Her cilt tipinin yanı sıra, hassas ciltler için de uygun dermatolojik olarak test edilmiş Skin Defence Cilt Koruyucu Yüz Losyonu SPF 50+ ile cildinizi güne sağlıkla hazırlayın.

Uygulaması oldukça kolay

The Body Shop’ın mucizevi losyonunu, günlük cilt bakım rutininizin bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Makyaj yapmadan önce, göz çevrenize dikkat ederek yüzünüze ve boynunuza masaj yaparak uygulayabilirsiniz; dilerseniz maksimum koruma için her 2 saatte bir yeniden uygulayabilirsiniz.