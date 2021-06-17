Magazin Görünmez mayokini

Görünmez mayokini

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Görünmez mayokini

Bodrum'da tatil yapan eski manken Seçkin Piriler Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin gözlerini bozdu!

17 Haziran 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Seçkin Piriler, Kaan Tangöze’den olan oğulları Volkan ve Hakan ile Bodrum sezonunu 28 Mayıs’ta açtı. Tatil devam ediyor. Eski manken dün Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla, takipçilerinin gözlerini bozdu! Bu karenin altına “Yüksek bel şort giyersen, mayokini görünmez olur” yazdı. Mayokininin üst kısmı da merak konusu oldu.

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