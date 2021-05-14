Kültür & Sanat “Görünmez Perdeler Veya Gri Cuma” bağımsız kısa film festivalleri yolunda

“Görünmez Perdeler Veya Gri Cuma” bağımsız kısa film festivalleri yolunda

Kültür & Sanat

“Görünmez Perdeler Veya Gri Cuma” bağımsız kısa film festivalleri yolunda

“Les Rideaux Invisibles ou un Vendredi Gris” (Türkçe ismiyle “Görünmez Perdeler veya Gri Cuma”) bağımsız kısa film festivallerinin yolunu tutuyor.

14 Mayıs 2021, Cuma 21:43 Son Güncelleme:
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“Falanca toplumunun insanları öz mutsuzluğundan korkar oldu. Çiseleyen yağmurun, tüm pası kaldırdığı bu gri cumalar şimdi senin de kabusun oldu. Herkesçiklerin yaptığı gibi ardında gard aldığın o meşhur görünmez perde, işte şimdi gözlerin oldu. Aralanan çiçek kokuları arasından sana saplanan yeller oldu.” 

Açılış metniyle dikkat çeken “Les Rideaux Invisibles ou un Vendredi Gris” (Görünmez Perdeler veya Gri Cuma) bağımsız kısa film festivallerinin yolunu tutuyor. Zion Lacroix adıyla tanınan genç yönetmen Doğa Vurgun tarafından İtalya’da çekilen deneysel kısa film, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Doğa Vurgun, “Les Rideaux Invisibles ou un Vendredi Gris” adlı deneysel kısa filminden esinlenerek üzerinde çalışmaya başladığı müzik albümünü 2021’in son çeyreğinde dinleyicisiyle kavuşturmayı planlıyor. Filmin Türkçe başlığıyla aynı isme sahip olan bu deneysel albümün yapımcılığını da Lacroix’nın önceki teklilerinde olduğu gibi Zek Burro üstleniyor.

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