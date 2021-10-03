Görüntü tepki toplamıştı! Emekli radyoloji uzmanı serbest bırakıldı

Maltepe'de emekli radyoloji uzmanı, 2 yaşındaki köpeğini kulübesinden çıkararak şiddet uyguladı. O anların sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan radyoloji uzmanına idari para cezası verildi.





Olay, dün Maltepe Yalı Mahallesi Hedef Sokak üzerinde meydana geldi. Emekli radyoloji uzmanı Arslan Adnan G.(62), oturduğu binanın bahçesinde baktığı 2 yaşındaki Golden cinsi 'Stay' isimli köpeğinin yanına indi. Agresif tavırlar sergilediği gerekçesi ile kulübesinden çıkardığı köpeğine şiddet uygulayan G., çevredeki bina sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, emekli radyoloji uzmanını gözaltına alarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne getirildi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Arslan Adnan G. emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken emekli doktora hayvanlara kötü davranmak suçundan idari yaptırım uygulanarak bin 33 lira para cezası verildiği öğrenildi.



