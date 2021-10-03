Türkiye Görüntü tepki toplamıştı! Emekli radyoloji uzmanı serbest bırakıldı

Görüntü tepki toplamıştı! Emekli radyoloji uzmanı serbest bırakıldı

Türkiye

Görüntü tepki toplamıştı! Emekli radyoloji uzmanı serbest bırakıldı

İstanbul Maltepe'de, köpeğine şiddet uygulayan emekli radyoloji uzmanı Arslan Adnan G., 'nin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Gözaltına alınan Arslan Adnan G. 'Köpeğe bir anlık sinirle, istem dışı vurdum' dedi. İfadesinin ardından serbest bırakılan radyoloji uzmanına idari para cezası verildi.

03 Ekim 2021, Pazar 15:02 Son Güncelleme:
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Maltepe'de emekli radyoloji uzmanı, 2 yaşındaki köpeğini kulübesinden çıkararak şiddet uyguladı. O anların sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan radyoloji uzmanına idari para cezası verildi. 


Olay, dün Maltepe Yalı Mahallesi Hedef Sokak üzerinde meydana geldi. Emekli radyoloji uzmanı Arslan Adnan G.(62), oturduğu binanın bahçesinde baktığı 2 yaşındaki Golden cinsi 'Stay' isimli köpeğinin yanına indi. Agresif tavırlar sergilediği gerekçesi ile kulübesinden çıkardığı köpeğine şiddet uygulayan G., çevredeki bina sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, emekli radyoloji uzmanını gözaltına alarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne getirildi. 

 İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI 

Arslan Adnan G. emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken emekli doktora hayvanlara kötü davranmak suçundan idari yaptırım uygulanarak bin 33 lira para cezası verildiği öğrenildi.


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