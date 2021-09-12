Türkiye Görüntülediği foka 'Gel bili bili' diye seslendi

Görüntülediği foka 'Gel bili bili' diye seslendi

Türkiye

Görüntülediği foka 'Gel bili bili' diye seslendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan Akdeniz foku, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin foka 'Gel bili bili' diye seslenmesi dikkat çekti.

12 Eylül 2021, Pazar 20:15 Son Güncelleme:
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Fethiye'de tekne turuna çıkanlar, Şövalye Adası açıklarında, bir sürprizle karşılaştı. Fok görenler önce şaşırdı, ardından da cep telefonlarına sarıldı.

Bir süre suda yüzen fok gözden kaybolurken, o anlar teknedekiler tarafından görüntülendi.

Görüntüyü çeken kişinin foka 'Gel bili bili' diye seslenmesi ise dikkat çekti.

Cavit AKGÜN - DHA

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