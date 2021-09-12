Görüntülediği foka 'Gel bili bili' diye seslendi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan Akdeniz foku, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin foka 'Gel bili bili' diye seslenmesi dikkat çekti.
12 Eylül 2021, Pazar 20:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fethiye'de tekne turuna çıkanlar, Şövalye Adası açıklarında, bir sürprizle karşılaştı. Fok görenler önce şaşırdı, ardından da cep telefonlarına sarıldı.
Bir süre suda yüzen fok gözden kaybolurken, o anlar teknedekiler tarafından görüntülendi.
Görüntüyü çeken kişinin foka 'Gel bili bili' diye seslenmesi ise dikkat çekti.
Cavit AKGÜN - DHA
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN