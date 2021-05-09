Türkiye Görüntüler infial yaratmıştı! Otoyoldaki şiddet olayında şoke eden gelişme…

Görüntüler infial yaratmıştı! Otoyoldaki şiddet olayında şoke eden gelişme…

Türkiye

Görüntüler infial yaratmıştı! Otoyoldaki şiddet olayında şoke eden gelişme…

Ankara’da otoyol kenarın çocuğunun gözü önü şiddete maruz kalan kadın eşinden şikayetçi olmadı. Gözaltına alınan Murat K. Eşinin şikayetçi olmamasının ardından serbest bırakıldı.

09 Mayıs 2021, Pazar 15:42 Son Güncelleme:
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Ankara'da, otoyol kenarında çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uygulayan Murat K. gözaltına alındı. Murat K. eşinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. 


Olay, 2 gün önce Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Murat K., henüz bilinmeyen nedenle aracını yol kenarına çekerek eşini çocuğunun yanında darp etmeye başladı. Kızının ağlamasına rağmen eşine sözlü ve fiziki saldırıda bulunanan Murat K. yoldan geçenlerin tepkisine neden oldu. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayın ardından harekete geçen jandarma Murat K.'yi gözaltına aldı. Murat K. eşinin şikayetçi olmaması üzerine, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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DHA

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