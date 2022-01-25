Görüntüler İstanbul'dan! Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti
Fatih Işık İsimli vatandaş, İstanbul'da karla kaplanan yolda Avcılar'dan Firuzköy'e kadar kayak yaparak gitti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, büyük beğeni topladı.
25 Ocak 2022, Salı 02:52 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgilere göre Fatih Işık isimli vatandaş İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Avcılar'dan Firüzköy'e kadar kayak yaparak gitti.
Işık o anları sosyal medyadan paylaştı. Renkli görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
İSTANBUL (İHA)
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