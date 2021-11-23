Türkiye Görüntüler isyan ettirmişti! Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu: O saldırgan tutuklandı

Görüntüler isyan ettirmişti! Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu: O saldırgan tutuklandı

Türkiye

Görüntüler isyan ettirmişti! Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu: O saldırgan tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Pendik Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca Başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

23 Kasım 2021, Salı 23:40 Son Güncelleme:
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Olay, 17 Kasım Çarşamba saat 4.30 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri kavga eden taraflar M.İ. ve L.Ç.'yi sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşlemleri yapılan çiftten alkollü olduğunu iddia eden M.İ. hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti.

TUTUKLANDI

Hakimlik şüpheli M.İ.'nin “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Pendik Devlet Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca Başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

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