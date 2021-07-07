Türkiye Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı, ekipler harekete geçti

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı, ekipler harekete geçti

Türkiye

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı, ekipler harekete geçti

Afyonkarahisar’da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından olayla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye para cezası uygulandı.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 18:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sultandağı’na bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen’e ait ürün toplama merkezinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işçiler meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişneleri stoklarken, bir işçinin ayakkabısıyla vişneleri çiğnediği anlar yer aldı. Diğer işçilerin kasalarla getirip, daha büyük bir kasaya doldurduğu vişnelerin üzerine bir işçinin ayakkabısıyla çıktığı görüldü. Burada toplanan vişnelerin meyve suyu yapılmak üzere fabrikalara gönderildiği öğrenildi.

İNCELEME SONRASI CEZA

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müdürlük yetkilileri olayla ilgili incelemenin yapılmasının ardından işletmeye para cezası uygulandığını belirtti.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Afganistan’ın Maocu Dışişleri Bakanı arkadaşım: Başka yere benzemez Afganistan bir gayya kuyusudur
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Partili-partisiz
Rauf Tamer
Hakan Çelik
2022’de en iddialı ülke Türkiye olacak
Hakan Çelik
Murat Çelik
Büyükelçinin gözünden Suriye
Murat Çelik
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER RTÜK 5 yayın kuruluşuna yaptırım uyguladı