Görüntüler infial yarattı, emniyet müdürlüğü harekete geçti

Ataşehir Sebze ve Meyve Halinde kasalarda bulunan sebzeleri çöpe atan yabancı uyruklu kişi, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi, iş yeri sahibine ise para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında, bir kişinin yüklü miktarda sebzeyi kasalardan çöp arabasına döktüğü görüntülerin paylaşılmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler, söz konusu olayın 19 ile 23 Temmuz tarihleri arasında Ataşehir’deki sebze meyve halinde faaliyet yürüten bir iş yerinde meydana geldiğini, sebzeleri çöp arabasına döken kişinin de burada çalışan yabancı uyruklu K.J. olduğunu tespit etti. İş yerinde yapılan kontrollerde K.J’nin sigortasız çalıştırıldığı belirlendi. Ekipler, K.J. ve iş yeri sahibi F.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından K.J. sınır dışı edilmek üzerine geri gönderme merkezine teslim edildi, iş yeri sahibi F.K.’ye ise yabancı uyruklu, sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

"Bozulmuş olan 2 ton kabağın iki farklı günde çöpe döküldüğü görüldü"

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan açıklamada, Ataşehir Sebze ve Meyve Haline ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü yetkilileri ile Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü görevlileri ile Anadolu Yakası Cumhuriyet Savcılığı tarafından görevlendirilen asayiş büro polisi yer aldı.

Tespitlerde satışa arz edilen ancak satılamayan ve bekleme sonucunda bozulmuş olan ürünlerin belediye çöp aracına dökümünün yapıldığı anlaşıldı. Hal kayıt sistemi üzerinden yapılan gelen ve satılan ürün karşılaştırması, firma ilgililerinin ve çöp kamyonu şoförünün beyanlarından, gıda güvenirliğini yitirmiş ve bozulmuş olan 2 ton kabağın Kurban Bayramı öncesi ve sonrası iki farklı günde çöpe döküldüğü görüldü.

Öte yandan haller, malların arz ve talebine bağlı olarak, serbest rekabet şartları içerisinde, fiyat oluşumunun sağlandığı borsalardır. Hal yasası gereği, gerek Ticaret Bakanlığı, gerekse belediyeler serbest rekabetin engellenmesine dönük oluşum ve eylemlere müsaade etmemektedir."

AA