Türkiye Görüntüler tepki çekmişti! İşte ifadesi: Yardım istediler, ettim!

Görüntüler tepki çekmişti! İşte ifadesi: Yardım istediler, ettim!

Türkiye

Görüntüler tepki çekmişti! İşte ifadesi: Yardım istediler, ettim!

İstanbul Ataşehir'de kasalarca kabağı haldeki çöpe dökerken görüntülenen Türkmenistan uyruklu kişi gözaltına alınmıştı. Kuvandyk Jorayev, polis merkezinden çıkarılırken konuştu.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 12:00 Son Güncelleme:
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İstanbul Ataşehir'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken görüntülenen Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev, polis merkezinden çıkarılırken "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" dedi.


Ataşehir'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki gören Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alındı.


Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen Kuvandyk Jorayev, Ataşehir İçerenköy Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pendik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Polis merkezinden çıkarılan Kuvandyk Jorayev, basın mensuplarına, "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" diye konuştu. Kuvandyk Jorayev'in sınır dışı edileceği kaydedildi.

Kabakları çöpe attıran firma hakkında da idari süreç başlatıldı.

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