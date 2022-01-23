Türkiye Görüntüler tepki çekmişti! Maganda sürücüye ceza yağdı, otomobili trafikten men edildi

Görüntüler tepki çekmişti! Maganda sürücüye ceza yağdı, otomobili trafikten men edildi

Türkiye

Görüntüler tepki çekmişti! Maganda sürücüye ceza yağdı, otomobili trafikten men edildi

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde bir sürücü karlı yolda drift yaptı, kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından tespit edilen sürücüye 11 bin 375 TL para cezası kesildi, otomobil ise trafikten men edildi.

23 Ocak 2022, Pazar 23:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çatalpınar ilçe girişinde karla kaplanan yolda bir sürücü dirift yaptı. Karlı yolda otomobiliyle kendi etrafında dönen sürücünün o anları ise arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yolcu koltuğunda oturan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ise drift esnasında camdan çıktı. Yürekleri ağızlara getiren görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa sürede tepki çeken görüntülerin ardından Çatalpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin tespit ettiği sürücü 11 bin 375 TL idari para cezası uygulandı, otomobili ise trafikten men edildi. 

VALİDEN AÇIKLAMA

Ordu Valisi Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücüye ceza yazıldığını duyurdu. Sonel paylaşımında, "Drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan araç görüntüsüyle ilgili jandarmamızca araç trafikten men edilmiş, şahsa drift yapmaktan 9 bin 125 lira, abartı egzoz takılı olduğundan bin 823 lira, aracın yayları kesik olduğundan 42 lira olmak üzere toplamda 11 bin 375 lira para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verdi. 

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika: İstanbul'daki üniversitelere kar tatiliValilikler peş peşe duyurdu! İzinli sayılacaklar


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tatilde çocuklarınızı kendi çocukluğunuza götürün
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da yine kar ve paniği var!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Başkan Beyazıt
Rauf Tamer
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Hakan Çelik
Erdoğan’ın çabası son şans olabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eşini sokak ortasında vahşice öldürmüştü! Kameralardan yakalandı