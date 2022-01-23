Çatalpınar ilçe girişinde karla kaplanan yolda bir sürücü dirift yaptı. Karlı yolda otomobiliyle kendi etrafında dönen sürücünün o anları ise arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yolcu koltuğunda oturan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ise drift esnasında camdan çıktı. Yürekleri ağızlara getiren görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa sürede tepki çeken görüntülerin ardından Çatalpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin tespit ettiği sürücü 11 bin 375 TL idari para cezası uygulandı, otomobili ise trafikten men edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Ordu Valisi Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücüye ceza yazıldığını duyurdu. Sonel paylaşımında, "Drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan araç görüntüsüyle ilgili jandarmamızca araç trafikten men edilmiş, şahsa drift yapmaktan 9 bin 125 lira, abartı egzoz takılı olduğundan bin 823 lira, aracın yayları kesik olduğundan 42 lira olmak üzere toplamda 11 bin 375 lira para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)



