Görüntülerdeki eski futbolcu! Yaptığı herkesi şoke etti

Üsküdar’da amatör futbol takımlarından Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübü, eski futbolcusu tarafından soyuldu. Daha önce hırsızlık yaptığı gerekçesiyle takımdan atılan şahıs, bu sefer de kulüp binasına girerek hırsızlık yaptı. Kulüp binası talan edilirken, odaların kapıları kırıldı. Kulübe ait 2 adet bilgisayarın yanı sıra bir miktar da para çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.









2 TANE BİLGİSAYAR ÇALDI

Daha önce hırsızlık yaptığı gerekçesiyle takımdan atılan şahıs, bu sefer de kulüp binasına girerek hırsızlık yaptı. Kulüp binası talan edilirken, odaların kapıları kırıldı. Kulübe ait 2 adet bilgisayarın yanı sıra bir miktar da para çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü 01.30 sıralarında Üsküdar’da Selami Ali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre madde bağımlısı olduğu iddia edilen A.Y (21) gece saatlerinde eskiden futbol oynadığı Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübünün dernek binasının penceresinden girerek, binada bulunan 2 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı.

KULÜP YETKİLİLERİ ŞOKE OLDU

Dernek binasındaki odaların kapısını kıran genç, 3 saat içerisinde odaları talan etti. Madde bağımlısı genç yakalanmamak için ise mutfak bölümündeki bıçakla güvenlik kamera kayıt cihazının kablolarını kesmeye çalıştı. Kulüp yetkilileri sabah dernek binasına geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kulüp yetkilileri daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştirenin 21 yaşındaki A.Y.’nin olduğunu belirledi. Genç futbolcu polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eski futbolcu kulüp binasının penceresine yaklaşarak açık olup olmadığını kontrol ediyor. Daha sonra pencereyi kırarak içeri giriyor. Odaların kapılarını kırarak içerdeki 2 laptop bilgisayar ile bir miktar parayı alarak gözden kayboluyor.

"ELEKTRİK ÇARPABİLİR, HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ"

Hırsızlık olayıyla ilgili konuşan kulüp başkanı Özkan Oğuzatak, “Biz, madde bağımlısı olan bu genç kardeşimizi kazanmaya çalışarak takımımızda yer verdik. Bu genç arkadaşımız bir yanlış yaparak idmanda arkadaşlarının parasını çaldı, kulüpten uzaklaştırdık. Takımdaki ağabeylerinin ısrarı üzerine affedilerek bir şans daha verdik. Onu kazanmak için takımda 10 numaralı formayı giymesini sağlayarak kaptanlık verdik. Genç kardeşimiz bu sefer arkadaşının telefonunu çaldı. Takımdan uzaklaştırdık, daha sonra gece saatlerinde kulüp dernek binasına girip 2 adet laptop ile bir miktar parayı çalıyor. Odaların kapısını kırarak, her yeri talan etmiş. Bıçakla kabloları kesmeye çalışmış, elektrik çarpabilir, hayatını kaybedebilirdi” diye konuştu.

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