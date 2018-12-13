Merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi'nde etkili olan buzlanma nedeniyle bir otomobil yoldan çıktı. Otomobilin arkasından gelen 38 AB 240 plakalı halk otobüsü de yokuş aşağı kaymaya başladı.

ÖLÜM TEĞET GEÇTİ

Otomobilden son anda inen sürücü, araca çarpan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.