Türkiye Görüntüleri yayınlandı! Türkiye'nin harp gücü SANCAK

Görüntüleri yayınlandı! Türkiye'nin harp gücü SANCAK

Türkiye

Görüntüleri yayınlandı! Türkiye'nin harp gücü SANCAK

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından Türkiye’nin yeni elektronik harp gücü 'SANCAK' ile ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

11 Temmuz 2021, Pazar 12:58 Son Güncelleme:
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Demir, 'Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi SANCAK’ı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ettik. Durmak Yok Yola Devam!' ifadelerini kullanıldı.



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