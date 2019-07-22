Görüntülü görüşme yaparken fenalaştı, yakını 112’ye haber verdi

Olay, öğle saatlerinde, Gölcük Şehitler Mahallesi 321 Sokak´ta meydana geldi.

İddiaya göre epilepsi hastası Türkan D. bir yakını ile görüntülü görüşme yaparken ilaçlarını içmemesi nedeniyle rahatsızlandı.

KAPIYI İTFAİYE AÇTI

Telefonda görüştüğü yakını, 112 Acile haber verdi. 112 Acil ekibi kapıyı açan olmayınca itfaiyeye haber verdi.

İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekibi, baygın haldeki Türkan D.´ye müdahalede bulundu.

ÇOCUĞU KUCAĞINA ALIP SAKİNLEŞTİRDİ

Sağlık görevlisi, evde bulunan 2 çocuktan ağlayan küçük çocuğu kucağına alarak sakinleştirdi.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkan D. tedavi altına alındı. Türkan D.'nin ise mesaiden gelen eşinin uyuduğu, yorgun olması nedeniyle sesleri duymadığı öğrenildi.

DHA