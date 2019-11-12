Blake Lively’ye dünya çapında ün kazandıran popüler Amerikan gençlik dizisi Gossip Girl, yıllar sonra ekrana dönüyor. 2020’de HBO’nun dijital platformu HBO Max’ta seyirciyle buluşacak olan Gossip Girl’ün yeni sezonunda baş karakterlerin tamamı beyaz olmayacak. Dizinin senaristi ve yapımcısı Joshua Safran, yeni bölümlerin kadrosunda çeşitliliğe önem verdiklerini söyledi. Vulture dergisine konuşan Safran, dizinin ilk halinde çok fazla temsil olmadığını, yeniden çevriminde her karakterin beyaz olmayacağını açıkladı. Safran ayrıca, “Yeni bölümlerde eşcinsellik hikayeleri de yer alıyor” dedi.

Dizinin yeni bölümleri, her biri birer saatlik 10 bölümden oluşan bir sezonla ekrana gelecek. Devam dizisi, New York’taki yeni nesil özel okul öğrencilerini merkeze alacak. Hikaye, orijinal karakterlerin yerine, aynı lisede okuyan bir grup öğrencinin gündelik hayatını ve Gossip Girl adlı dedikodu blogunun okulda yarattığı etkiyi anlatacak. Cecily von Ziegesar’ın aynı adlı kitap serisinden uyarlanan dizi, 2007-2012 yılları arasında 6 sezon seyirci karşısına çıkmıştı.





Sosyal medyadan tepkiler

Bir Ekşi Sözlük kullanıcısı, "Eskisi gibi olmasa da Gossip Girl hasretinden her türlü izlerim. Umarım karakterler ikonik ve güzel yazılır. Blair Waldorf'tan sonra daha ne kadar ikonik olabilir bilemiyorum, oyuncular ve enerjileri birbirine uyar. Keşke en azından bizimkilerin şu an ne yaptığını azıcık görsek, büyük ihtimalle küçük detaylarla eklerler" diye yazdı. Diğer kullanıcı yorumları ise şöyle:









- Klasik tiplere yeni spinler bekliyoruz. Mesela Queen Bee bu sefer erkek olsa. Böyle kontrol manyağı, mükemmeliyetçi bir overachiever, Blair Waldorf tarzı herkesi aşağılayıp yargı dağıtıyor. Başka da örnek şimdi aklıma gelmedi de, senaristler benden kat kat yaratıcıdır zaten. Bir de HBO’da olacağı için daha skandal sahneler de bekliyorum. İlk Gossip Girl’ün bir eksikliği oydu. Tamam, izlediğimiz şeyler de baya wtf olaylardı; ama arada izlemediğimiz daha da olaylı partilerin falan lafı geçiyordu. Bu sefer onları da görme imkanı buluruz belki. // wartenberg, EksiSozluk





- Yapımcılar reboot versiyon için eski oyunculara ulaşıp teklif götürdük demişlerdi fakat Blair Waldorf rolünü oynayan Leighton Meester ve Nate Archibald rolünü oynayan Chace Crawford bize teklif gelmedi demiş. Good Morning America röportajında Leighton Meester rolü tekrar oynamayacağını, çünkü teklif gelmediğini söylemiş. Chace Crawford da bir tv programında baba rolü bile olsa oynayabileceğini söylemiş. Eski oyuncular olmadan, günümüzde herkesin birer Gossip Girl olduğu zamanda herhangi bir çekiciliği kalır mı bilemiyorum. Umarım eski oyunculara teklif gider de yeniden izleriz Gossip Girl'ü. // itsmejoker, EksiSozluk







