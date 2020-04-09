Türkiye Gösterisinde Atatürk, Mevlana ve Şems-i Tebrizi’yi hedef alan kişiye soruşturma

Gösterisinde Atatürk, Mevlana ve Şems-i Tebrizi’yi hedef alan kişiye soruşturma

Türkiye

Gösterisinde Atatürk, Mevlana ve Şems-i Tebrizi’yi hedef alan kişiye soruşturma

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, stand-up gösterisinde Mustafa Kemal Atatürk, Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi’yi aşağıladığı gerekçesiyle Emre G. hakkında soruşturma başlattı.

09 Nisan 2020, Perşembe 23:28 Son Güncelleme:
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Emre G’nin, Mustafa Kemal Atatürk, Hazreti Mevlana, Şems-i Tebrizi, Konya ve Konyalı vatandaşları aşağılayarak, bu gösteriyi YouTube üzerinden yayınlamasının ardından harekete geçildiği bildirildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla, söz konusu video içeriği nedeniyle şüpheli Emre G. hakkında, ’Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasa’ya muhalefet, ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA

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