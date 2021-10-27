Magazin Gösterişli bir düğünle milyoner sevgilisiyle evlendi, sekiz hafta sonra dul kaldı

Gösterişli bir düğünle milyoner sevgilisiyle evlendi, sekiz hafta sonra dul kaldı

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Gösterişli bir düğünle milyoner sevgilisiyle evlendi, sekiz hafta sonra dul kaldı

Ünlü model Stuttee Chadha sekiz hafta önce 'hayatımın aşkı' diyerek söz ettiği Nine Group şirketinin CEO’su ve milyarder otel varisi 33 yaşındaki Vivek Chadha ile evlenmişti. Ancak çiftin mutlulukları uzun sürmedi çünkü ünlü ve milyoner iş adamı aniden öldü. Stuttee Chadha ise bu şoke eden ölümün ardından hissettiklerini ise bir tek cümleyle özetledi: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez.

27 Ekim 2021, Çarşamba 14:44 Son Güncelleme:
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İngiltere’de bulunan Nine Group şirketinin CEO’su ve milyarder otel varisi 33 yaşındaki Vivek Chadha'nın ani ölümü son birkaç gündür gündemin ilk sıralarında. Yaklaşık iki ay önce model Stuttee Chadha ile Londra'da düzenlenen ve ülkesi Hindistan'ın geleneklerine uygun olarak gerçekleşen bir dizi törenle evlenen genç iş insanı ani bir şekilde hayata veda etti.

ÖLÜMÜ ŞÜPHE UYANDIRDI

Vivek Chadha, hafta sonu Londra'da seçkin bir gece kulübünde eğlendi birkaç saat sonra da hayatını kaybetti. Genç iş insanının ölümü şüphe uyandırdı. Chadha'nın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı bildiriliyor. Her ne kadar yakınları acı olayın doğal nedenlerle olduğuna inansa da polis otopsiden sonra kesin ölüm nedenini açıklayacak.

'ACIMI ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ'

Vivek Chadha'nın ölümünden en çok üzüntü duyan kişi ise sekiz haftalık eşi model Stuttee Chadha oldu. 29 yaşındaki Chadha, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte hala olayın şokunu yaşadığını anlattı. Genç yaşta, büyük bir aşkla sevdiği eşini kaybeden genç kadın "Acımı anlatmaya kelimeler yetmez" diye konuştu.

'BU ÇOK KİŞİSEL BİR MESELE'

Stuttee Chadha kocasının ölümünün çok ani olduğunu belirterek, bu olayın kabullenmenin hem kendisi hem de kocası Vivek'in ailesi için kolay olmadığını ve zor zamanlardan geçtiklerini anlattı. Stuttee Chadha, kocasının nerede öldüğünü ise "Bu çok kişisel bir mesele" diyerek söylemek istemedi.

Bir kaynak da "Vivek, Londra'nın merkezindeki evinde ölmedi başka bir yerde son nefesini verdi" iddiasında bulundu.

FOTOĞRAFLAR: FACEBOOK

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