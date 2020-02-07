Gotik ada: Isola di Loreto

Iseo Gölü üzerinde bulunan yapı, 1400 yılında S.Chiara rahibeleri için bir manastır olarak inşa edildi. Özel bir mülkiyet olan görkemli ada, on dokuzuncu yüzyılın başlarında Düşes Felicita Bevilacqua La Masa'nın mülkü oldu, ancak ölümü üzerine mirasçılar onu, bugünkü villayı inşa eden ve yeniden yaratmaya çalışan Sale Marasino marina Vincenzo Richieri'nin kaptanına sattı.

Çok sayıda el değiştirdi

Villanın yapımı için yapılan kazılarda ortaçağdan kalma çeşitli nesneler bulundu. Değirmentaşı, fayans parçaları ve paralar. Richieri'nin ölümünden sonra, villa, yaklaşık on yıl önce, Erbusto'nun "Società Loreto" tarafından satın alınana kadar çok sayıda sahibini değiştirdi. Bina, zaman içerisinde muhteşem bir çam, karaçam, egzotik bitkiler ormanına dönüştü.

Güzel, gizemli, erişilemez ... yüzyıllardır çekişme gören sebepler bunlar. George Clooney, satın almak isteyip, “Satılık değil” yanıtı almış.











