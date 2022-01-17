Gottman Terapisi

1982’de Adana’da doğan Sema Kılıç, Toros Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimimi Yüksek Onur Derecesi ile tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Tezli Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisansına başladı. Yüksek Lisans eğitimini “Cinsel Mitlerin Depresyon ve Vajinismusla İlişkisi” konulu tez araştırmasıyla tamamlayıp Klinik Psikolog unvanını aldı. Çeşitli kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görev aldıktan sonra 2017 yılında PSK Klinik Aile Danışma Merkezi’ni kurdu. PSK Klinik Aile Danışma Merkezi’nde hizmet vermeye devam ediyor.

“Psikolojiye dair araştırma isteğim ve merakım her zaman vardı” diyen Klinik Psikolog Sema Kılıç şöyle devam etti: “Lisans eğitimi almaya karar verdim. Ardından Klinik Psikoloji alanında uzmanlığımı tamamlayarak Klinik Psikolog unvanı aldım. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimleri süresince her yaş grubuna hitap eden, uluslararası geçerliliğe sahip eğitimler almaya başladım. Alanın içine girdikçe ilgimin, araştırma isteğimin, merakımın daha da artması sonucunda insanların hayatlarına doğrudan ulaşabileceğim ve fayda sağlayabileceğim bir klinik açmaya karar verdim. Kurumumuzda farklı yaş gruplarından danışanlarımıza çocuk, ergen, bireysel, cinsel, çift ve aile terapilerini farklı terapi ekollerini uyguluyoruz”

Psikoloji alanına yönelik artan ilgi ve ihtiyaç dolayısıyla son zamanlarda yasal olmayan kurum ve kuruluşların sayısının arttığını belirten Sema Kılıç, “Bu durum insan sağlığını tehlikeye atmakla birlikte terapilere ve psikolojik destek sürecine olan güveni de sarsıyor. Biz PSK resmi olarak çalışma yetkisine sahip psikologlar çalışmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenli denetlenmekte ve tüm yasal prosedürleri karşılayarak hizmetlerimize devam etmekteyiz. Destek almak isteyen bireylere önerimiz; psikolojik destek sürecine başlamadan önce destek almak istedikleri psikologların ‘psikoloji’ lisans mezunu olup olmadıklarını ve bu kurumların bağlı oldukları bakanlıkları araştırarak kendilerinin ve sevdiklerinin sağlıklarını riske atmamalarıdır” diye bilgi verdi.

Mersin’de PSK Klinik Aile Danışma Merkezi’nin kurucusu Klinik Psikolog Sema Kılıç, “Gottman Çift Terapisi” hakkında detaylı bilgiler verdi, “Amacımız sağlıklı bir ilişkiyle yaşamaksa Gottman Çift Terapisi desteğine başlayabiliriz” dedi.

Çiftler arasında yaşanan sorunların, pandemi sürecinin hayatımıza kattığı sosyal ve ekonomik problemlerin de etkisiyle son zamanlarda daha da arttığını vurgulayan Klinik Psikolog Sema Kılıç şu bilgileri verdi:“İlişki içinde yaşanan problemler, ilişkinizi iyileştirmeye ve güçlendirmeye yönelik karşılıklı hamleler yapılmadıkça içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. İnsanların kendilerini huzurlu ve güvende hissetmek istediği evlilikleri zamanla zarar görebiliyor ve tüm yaşantıları bu olumsuzlukların etkisiyle zorlaşabiliyor. Hepimizin ilişkilerinde kendimizi yalnız, yorgun ve mutsuz hissettiğimiz zamanlar olabiliyor. Eğer amacımız sağlıklı bir ilişkinin içinde yaşamaksa bu noktada harekete geçerek Çift Terapisi desteğine başlayabiliriz. Gottman Çift Terapisi, ilişkimizi güçlü tutabilmemiz için uzak durmamız gereken dört maddeyi ‘Mahşerin Dört Atlısı’ olarak isimlendirmiştir. Dört atlı; eleştiri, savunma, aşağılama ve duvar örmedir. Bu dört maddenin mutlaka uzak durulması gereken davranışlar olarak benimsenmesi, ilişkinizin zarar görmesini ve güçsüzleşmesini engellemek adına atacağınız ilk adımlardandır.

İLİŞKİDE GÜVEN VE BAĞLILIĞIN ÖNEMİ

Gottman terapisine göre güçlü bir ilişki inşa edebilmek için olmazsa olmazlar vardır. İlişkiyi bir eve benzetelim. Bir evin uzun süre ayakta kalabilmesi için güçlü kolonlara ihtiyacı vardır. İlişkinizin kolonları ise güven ve bağlılıktır. Evin odalarını güzelleştiren şeyler, eşlerin birbirlerinin dünyasını iyi tanıması, zaman içinde gerçekleşen değişime eşlik edebilmeleri, birbirleriyle ilgili hissettikleri olumlu duyguları, ilgi ve beğenilerini cömertçe paylaşmaları, ilişkinin içinde yaşadıkları çatışmaları yönetebilecek beceriler kazanmaları, hayallerini gerçekleştirme noktasında birbirlerini desteklemeleridir. Evin çatısını ise eşlerin birbirlerinin farklılıklarını kabul ederek ortak anlam yaratmaları oluşturur.

Unutmayın ki ilişkinizin sağlıklı, mutlu ve güçlü bir şekilde ilerlemesi, sizin ve partnerinizin karşılıklı adımlarınıza, ilişkinize verdiğiniz değere ve gösterdiğiniz özene bağlı. PSK Klinik olarak uyguladığımız çift terapilerinin yanı sıra, düzenlediğimiz atölye ve seminer çalışmalarımızla mutlu bir ilişki inşa etmeyi ve yıpranan ilişkilerini onarmayı hedefleyen çiftlerimizin yanındayız.”

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